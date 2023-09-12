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ASR Nederland NV

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WKN A2AKBT
ISIN NL0011872643
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,62 13,45 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,27 1,21 0,57 0,94 1,09
    Gewinn/Aktie 6,51 6,16 2,30 4,19 5,80
    Dividende/Aktie 3,98 3,72 3,41 3,12 2,89
    Rendite (%) 5,62 5,25 5,63 6,82 6,77
    KGV 11,27 11,79 26,36 10,93 7,36
    KUV 1,13 1,06 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    ASR Nederland N.V. ist eine Versicherungsgesellschaft für alle Arten von Versicherungen. Mit den Marken a.s.r., De Amersfoortse und Ditzo sowie Spezial Labels wie Europeesche Verzekeringen und Ardanta konzentriert ASR sein Geschäft auf die Schaden- und Unfallversicherung, die Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung (Nichtleben) sowie Altersvorsorge, individuelle Lebens- und Beerdigungskosten-Versicherungen (Leben). ASR ist mit Spezialprodukte auch in den Bereichen Banking, Investment und Asset Management aktiv. Im Juli 2023 vollzog a.s.r. den Zusammenschluss mit Aegon NL, der auch mit der Ausgabe von Aktien an die Aegon Custody BV finanziert wurde.

    Offizielle Webseite: https://www.asrnl.com

    Aktionärsverteilung