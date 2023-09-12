Unternehmensprofil

ASR Nederland N.V. ist eine Versicherungsgesellschaft für alle Arten von Versicherungen. Mit den Marken a.s.r., De Amersfoortse und Ditzo sowie Spezial Labels wie Europeesche Verzekeringen und Ardanta konzentriert ASR sein Geschäft auf die Schaden- und Unfallversicherung, die Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung (Nichtleben) sowie Altersvorsorge, individuelle Lebens- und Beerdigungskosten-Versicherungen (Leben). ASR ist mit Spezialprodukte auch in den Bereichen Banking, Investment und Asset Management aktiv. Im Juli 2023 vollzog a.s.r. den Zusammenschluss mit Aegon NL, der auch mit der Ausgabe von Aktien an die Aegon Custody BV finanziert wurde.

Offizielle Webseite: https://www.asrnl.com