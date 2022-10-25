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Bio Rad Laboratories

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WKN 865406
ISIN US0905722072
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,63 2,57 2,58 0,00 2,67
    Nettogewinn (Mrd) 0,25 0,24 0,76 0,00 -0,64
    Gewinn/Aktie 8,51 8,33 27,87 -65,36 -21,82
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 33,48 36,15 10,87 - -
    KUV 3,17 3,34 2,58 2.933,98 2,91

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Bio-Rad Laboratories, Inc. ist ein weltweit tätiger Zulieferer für die biowissenschaftliche Forschung und klinische Diagnostik. Bio-Rad fertigt und beliefert die Life-Science-Forschung, das Gesundheitswesen, die analytische Chemie und andere Märkte mit einer breiten Palette von eigenen Produkten und Systemen, die zur Trennung komplexer chemischer und biologischer Materialien und zur Identifizierung, Analyse und Reinigung ihrer Bestandteile verwendet werden. Die Geschäftstätigkeit der Gruppe ist in den beiden Industriesegmente Life Science und Clinical Diagnostics organisiert.

    Offizielle Webseite: https://www.bio-rad.com

    Aktionärsverteilung