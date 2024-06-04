Unternehmensprofil

The Cigna Group ist ein im Gesundheitswesen tätiges Unternehmen, das eigenen Angaben zufolge über zwei Wachstumsplattformen verfügt. "Evernorth Health Services" bietet über die Geschäftsbereiche Pharmacy Benefit Services sowie Specialty and Care Services unabhängige und koordinierte Gesundheitslösungen und -dienstleistungen, die zur Optimierung des Gesundheitssystems beitragen. "Cigna Healthcare" repräsentiert den Bereich Gesundheitsleistungen und bedient Kunden und Klienten für die Geschäftsbereiche US-Gesundheitswesen und Internationale Gesundheit. Beide Plattformen adressieren mehr als 180 Millionen Kunden und Patienten in über 30 Ländern. Das Unternehmen war 1792 als erste Marine Versicherung in den USA gegründet worden. Die heutige Geschäftstätigkeit gründet auf einer strategischen Neuausrichtung im Jahre 2019.

Offizielle Webseite: https://www.cigna.com