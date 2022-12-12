China Merchants Bank Co Ltd

Unternehmensprofil

Die China Merchants Bank (CMB) ist eine Bankengruppe, die über Finanzlizenzen für Geschäftsbankgeschäfte, Finanzleasing, Fondsmanagement, Lebensversicherungen, Auslandsinvestitionen, Konsumentenkredite und Vermögensverwaltung verfügt. Für die Abwicklung dieser Geschäfte betreibt die Bank über 140 Filialen (einschließlich Filialen in Freihandelszonen) mit mehr als 1.750 Zweigstellen in über 130 Städten auf dem chinesischen Festland. In Übersee ist die CMB über sechs Zweigstellen und zwei Repräsentanzen präsent. Die CMB bezeichnet sich als die erste Aktiengesellschaft im Bankensektor, die sich vollständig im Besitz von juristischen Personen befindet.

Offizielle Webseite: https://www.cmbchina.com