Country Garden Holdings Co Ltd
%
H T
WKN A0MNX4
ISIN KYG245241032
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Country Garden Holdings Co Ltd
dpa-AFX News zu Country Garden Holdings Co Ltd
Kennzahlen (in CNY)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|58,75
|94,71
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|-23,00
|-24,67
|1,62
|-35,15
|-200,96
|Gewinn/Aktie
|-0,55
|-0,92
|0,12
|-1,19
|-6,49
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|3,11
|-
|-
|KUV
|0,09
|0,04
|-
|-
|-