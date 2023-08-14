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Country Garden Holdings Co Ltd

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WKN A0MNX4
ISIN KYG245241032
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 58,75 94,71 - - -
    Nettogewinn (Mrd) -23,00 -24,67 1,62 -35,15 -200,96
    Gewinn/Aktie -0,55 -0,92 0,12 -1,19 -6,49
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - 3,11 - -
    KUV 0,09 0,04 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende