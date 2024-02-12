Unternehmensprofil

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ist auf das Bestandsmanagement von Gewerbeimmobilien in Deutschland fokussiert. DEMIRE verfolgt den Grundsatz Buy & Hold und verbindet dies mit einem aktiven Portfolio-Management. Im Mittelpunkt stehen die Investment-Ansätze Value-Added und Core-Plus. Während bei Value-Added-Investments unterbewertete Objekte übernommen werden, sind es bei Core-Plus-Transaktionen Objekte mit Entwicklungspotenzial. Betreffend die bis zum 15. Oktober 2024 laufende Anleihe im Nennbetrag von 499 Mill. Euro konnte im November 2024 zu angepassten Konditionen bis Ende 2027 verlängert werden. Im Hinblick auf den Kredit von 82 Mill. Euro für die Finanzierung des Limes-Portfolios gelang dies nicht, weshalb am 22. Juli 2024 für die zugehörigen vier Objektgesellschaften ein Insolvenzantrag gestellt wurde; eine Erhöhung der Konzernverbindlichkeiten wurde den Angaben zufolge dadurch nicht ausgelöst. Vermögen und Schulden dieser Gesellschaften wurden endkonsolidiert.

Offizielle Webseite: https://www.demire.ag