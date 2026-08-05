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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

DHL Group

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H T
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 88,04 85,30 85,65 84,55 84,55
    Nettogewinn (Mrd) 4,07 3,77 3,71 3,93 3,94
    Gewinn/Aktie 3,71 3,41 3,09 2,86 3,09
    Dividende/Aktie 2,05 1,98 1,90 1,85 1,85
    Rendite (%) 3,56 3,43 4,06 5,44 4,12
    KGV 15,37 16,82 15,16 11,88 14,53
    KUV 0,71 0,74 0,62 0,46 0,63

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Deutsche Post AG ist ein internationales Unternehmen, das im Konzernverbund Deutsche Post DHL ein umfangreiches Portfolio von Distributions- und Logistikleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus einer Hand anbietet. Die Konzernmarken Deutsche Post und DHL stehen für ein einzigartiges Portfolio rund um Logistik (DHL) und Kommunikation (Deutsche Post). Der Konzern ist der nach eigenen Angaben weltweit führende Post- und Logistikdienstleister. Die Aktivitäten des Konzerns sind in fünf operative Segmente gegliedert: "Post & Paket Deutschland", "Express", "Global Forwarding, Freight", "Supply Chain" und "eCommerce Solutions". Internationale Dienstleistungen wie Finanzen, IT und Einkauf sind konzernweit im Bereich Global Business Services (GBS) gebündelt. Aufgaben der Konzernführung werden im Corporate Center wahrgenommen.

    Offizielle Webseite: https://www.group.dhl.com

    Aktionärsverteilung