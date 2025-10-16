Unternehmensprofil

Edison International ist die Mutterholding der SCE. SCE ist ein Stadtwerk, das vor allem im Bereich der Versorgung und Bereitstellung von Strom auf ca. 50.000 Quadratmeilen im Süden von Kalifornien tätig ist. Edison International hält zudem Tochterunternehmen, die als wettbewerbsfähige Firmen im Umfeld der Erzeugung oder Nutzung von Strom tätig sind.

Offizielle Webseite: https://www.edison.com