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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Edison International

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WKN 887629
ISIN US2810201077
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 19,75 19,08 19,32 17,60 16,34
    Nettogewinn (Mrd) 2,51 2,36 4,70 1,55 1,41
    Gewinn/Aktie 6,47 5,96 11,58 3,33 3,12
    Dividende/Aktie 3,71 3,52 3,36 3,17 2,99
    Rendite (%) 5,06 4,79 5,60 3,97 4,18
    KGV 11,27 11,99 5,18 23,98 22,91
    KUV 1,43 1,48 1,20 1,76 1,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Edison International ist die Mutterholding der SCE. SCE ist ein Stadtwerk, das vor allem im Bereich der Versorgung und Bereitstellung von Strom auf ca. 50.000 Quadratmeilen im Süden von Kalifornien tätig ist. Edison International hält zudem Tochterunternehmen, die als wettbewerbsfähige Firmen im Umfeld der Erzeugung oder Nutzung von Strom tätig sind.

    Offizielle Webseite: https://www.edison.com

    Aktionärsverteilung