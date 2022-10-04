Unternehmensprofil

Eisai ist eines der weltweit führenden Unternehmen in Geschäft der Gesundheitspflege. Es befasst sich mit zwei Hauptindikationen. Im Bereich Onkologie hebt Eisai drei Produkte besonders hervor, nämlich Halaven (ein Antikrebsmittel / Mikrotubuli-Inhibitor), Aloxi (ein Antiemetikum) und Lenvima (ein Antikrebsmittel / Molekularrichtete Substanz). Das Arbeitsgebiet Neurologie bietet Aricept (Behandlung für Alzheimer-Krankheit / Demenz mit Lewy-Körpern), Fycompa (ein Antiepileptikum), Methycobal (periphere Neuropathie Behandlung), Belviq (Anti-Adipositas-Behandlung), LYRICA (neuropathischer Schmerz-Behandlung) und Lunesta (Schlaflosigkeit Behandlung ) sowie das Prüfpräparat BAN2401 (Alzheimer-Behandlung / humanisierte Anti-A-beta Protofibrille monoklonaler Antikörper), E2609 (Alzheimer-Behandlung / BACE Inhibitor) und E2006 (Schlaflosigkeit Behandlung / Orexin-Rezeptor-Antagonist).

Offizielle Webseite: https://www.eisai.com