Unternehmensprofil

Die Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte werden in über 150 Ländern unter einer Reihe von bekannten Marken wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Origins, Bobbi Brown, La Mer und Aveda verkauft. Das Unternehmen ist ferner ein globaler Lizenznehmer für Duftstoffe und Kosmetika unter Markennamen wie Tommy Hilfiger, Donna Karan, Michael Kors, Tom Ford, Coach und Tory Burch.

Offizielle Webseite: https://www.elcompanies.com