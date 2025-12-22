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Estée Lauder Companies

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WKN 897933
ISIN US5184391044
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 15,55 14,97 14,33 15,61 15,91
    Nettogewinn (Mrd) 1,16 0,88 -1,13 0,41 1,01
    Gewinn/Aktie 3,00 1,03 -3,15 1,09 2,81
    Dividende/Aktie 1,54 1,41 1,71 2,64 2,58
    Rendite (%) 1,83 1,75 2,12 2,48 1,31
    KGV 26,38 33,28 - 97,61 69,89
    KUV 1,97 1,97 1,32 1,59 2,86

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte werden in über 150 Ländern unter einer Reihe von bekannten Marken wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Origins, Bobbi Brown, La Mer und Aveda verkauft. Das Unternehmen ist ferner ein globaler Lizenznehmer für Duftstoffe und Kosmetika unter Markennamen wie Tommy Hilfiger, Donna Karan, Michael Kors, Tom Ford, Coach und Tory Burch.

    Offizielle Webseite: https://www.elcompanies.com

    Aktionärsverteilung