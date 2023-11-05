Unternehmensprofil

Die Euronav NV ist ein unabhängiges maritimes Unternehmen, das einerseits mit dem See-Transport von Erdöl und Erdölprodukten sowie anderseits mit dem Betrieb von schwimmenden Produktions-, Lager- und Verladeanlagen befasst ist. Die beiden Geschäftsbereiche sind auf völlig unterschiedlichen Märkten tätig. Die Anlagen werden für spezifische langfristige Projekte maßgeschneidert oder umgerüstet. Dagegen gilt der Tankermarkt als sehr volatil, die Vertragslaufzeiten betragen hier oft weniger als zwei Jahre. Hier agiert Euronav als Eigentümer, Betreiber und Manager von Tankern und bietet neben der Beförderung von Rohöl diverse Services an. Euronav ist Gründungsmitglied des Tankers International VLCC Pool, der die größte Flotte von VLCC-Schiffen betreibt.

Offizielle Webseite: https://www.euronav.com