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Everest Re Group

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WKN 580891
ISIN BMG3223R1088
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,74 12,61 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,09 2,04 1,59 1,37 2,52
    Gewinn/Aktie 58,46 51,39 37,80 31,78 60,19
    Dividende/Aktie 8,56 8,00 8,00 7,75 6,80
    Rendite (%) 2,32 2,14 2,36 2,14 1,92
    KGV 6,21 7,25 8,98 11,41 5,87
    KUV 0,99 1,13 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die EVEREST GROUP, LTD. ist hauptsächlich mit der Zeichnung von Rückversicherungen und Versicherungen in den USA, auf den Bermudas und anderen internationalen Märkten befasst. Das globale Geschäftsnetz erstreckt sich über mehr als 100 Länder auf sechs Kontinenten. Von den gebuchten Bruttoprämien entfallen etwa zwei Dritte auf die Rückversicherung und ein Drittel auf Versicherung. Die Gesellschaft zeichnet Versicherungen hauptsächlich über Makler und über Generalagenten.

    Offizielle Webseite: https://www.everestre.com

    Aktionärsverteilung