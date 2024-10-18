Fox Corporation B

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Fox Corp

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WKN A2PF3T
ISIN US35137L2043
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 17,38 16,56 16,30 13,98 14,91
    Nettogewinn (Mrd) 2,41 2,17 2,29 1,55 1,25
    Gewinn/Aktie 5,90 3,25 4,97 3,14 2,34
    Dividende/Aktie 0,57 0,56 0,54 0,52 0,50
    Rendite (%) 1,01 1,21 0,96 1,51 1,47
    KGV 10,02 10,04 11,28 10,95 14,53
    KUV 1,39 1,31 0,76 0,55 0,60

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Fox Corp. ist ein Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungsunternehmen, das seine Geschäfte drei Segmenten führt und ausweist. Das Segment Cable Network Programming beinhaltet vorwiegend die Produktion und Lizenzierung von Nachrichten- und Sportinhalten, die hauptsächlich in den USA über Kabelfernsehsysteme, die Satelliten-Direktübertragung und durch Telekommunikationsunternehmen sowie über Online-Mehrkanal-Videoprogrammverteiler verbreitet werden. Das Segment Television erwirbt, produziert und vermarktet Rundfunkprogramme und kostenlose werbegestützte Video-on-Demand-Dienste unter den Marken FOX und Tubi. Zudem werden mehr als zwei Dutzend Fernsehsender betrieben; davon sind die meisten an das FOX Network sowie an MyNetworkTV angeschlossen. Das Segment Sonstige repräsentiert vor allem die FOX Studio Lot, Credible Labs Inc. FOX Studio Lot bietet Fernseh- und Filmproduktionsdienste sowie Büroräume und Studiobetriebsdienste an. Credible ist ein US-Marktplatz für Verbraucherfinanzierung.

    Offizielle Webseite: https://www.foxcorporation.com/

    Aktionärsverteilung