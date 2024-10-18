Fox Corporation B

Fox Corp
Aktuelle Nachrichten zu Fox Corp
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|17,38
|16,56
|16,30
|13,98
|14,91
|Nettogewinn (Mrd)
|2,41
|2,17
|2,29
|1,55
|1,25
|Gewinn/Aktie
|5,90
|3,25
|4,97
|3,14
|2,34
|Dividende/Aktie
|0,57
|0,56
|0,54
|0,52
|0,50
|Rendite (%)
|1,01
|1,21
|0,96
|1,51
|1,47
|KGV
|10,02
|10,04
|11,28
|10,95
|14,53
|KUV
|1,39
|1,31
|0,76
|0,55
|0,60
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Fox Corp. ist ein Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungsunternehmen, das seine Geschäfte drei Segmenten führt und ausweist. Das Segment Cable Network Programming beinhaltet vorwiegend die Produktion und Lizenzierung von Nachrichten- und Sportinhalten, die hauptsächlich in den USA über Kabelfernsehsysteme, die Satelliten-Direktübertragung und durch Telekommunikationsunternehmen sowie über Online-Mehrkanal-Videoprogrammverteiler verbreitet werden. Das Segment Television erwirbt, produziert und vermarktet Rundfunkprogramme und kostenlose werbegestützte Video-on-Demand-Dienste unter den Marken FOX und Tubi. Zudem werden mehr als zwei Dutzend Fernsehsender betrieben; davon sind die meisten an das FOX Network sowie an MyNetworkTV angeschlossen. Das Segment Sonstige repräsentiert vor allem die FOX Studio Lot, Credible Labs Inc. FOX Studio Lot bietet Fernseh- und Filmproduktionsdienste sowie Büroräume und Studiobetriebsdienste an. Credible ist ein US-Marktplatz für Verbraucherfinanzierung.
Offizielle Webseite: https://www.foxcorporation.com/