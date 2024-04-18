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GE Healthcare

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WKN A3D3G6
ISIN US36266G1076
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 22,72 21,72 20,63 19,67 19,55
    Nettogewinn (Mrd) 2,45 2,24 2,15 2,05 1,61
    Gewinn/Aktie 5,08 4,66 4,56 4,37 3,05
    Dividende/Aktie 0,19 0,16 0,14 0,13 0,12
    Rendite (%) 0,27 0,26 0,17 0,16 0,16
    KGV 12,58 13,84 17,99 17,89 25,36
    KUV 1,36 1,42 1,82 1,82 1,80

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die GE HealthCare Technologies Inc. bezeichnet sich als ein weltweit führender Innovator in den Bereichen Medizintechnik, pharmazeutische Diagnostik und digitale Lösungen. Die Produkte, Lösungen und Dienstleistungen des Konzerns decken das gesamte Spektrum der Patientenversorgung ab, einschließlich Screening, Diagnose, Behandlung und Überwachung. GE HealthCare hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als vier Millionen Medizinprodukte installiert. Diese ermöglichen pro Jahr mehr als zwei Milliarden Eingriffe bei mehr als eine Milliarde Patienten. Die ergänzenden pharmazeutischen Diagnostika werden bei bildgebenden Verfahren bei etwa drei Patienten pro Sekunde eingesetzt. Hervorgegangen ist die Gesellschaft Anfang Januar 2023 durch Abspaltung aus der General Electric Company.

    Offizielle Webseite: https://www.gehealthcare.com

    Aktionärsverteilung