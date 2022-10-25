Generac Holdings Inc.
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H T
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Generac Holdings Inc.
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|5,95
|4,94
|4,21
|4,30
|4,02
|Nettogewinn (Mrd)
|0,69
|0,58
|0,16
|0,32
|0,22
|Gewinn/Aktie
|10,00
|7,96
|2,73
|5,46
|3,31
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
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|-
|-
|-
|KGV
|16,96
|20,36
|49,95
|28,40
|39,05
|KUV
|1,97
|2,37
|1,93
|2,15
|1,93
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die GENERAC HOLDINGS INC. repräsentiert eine Unternehmensgruppe, die sich zu den führenden Anbietern im Markt für Energietechnologielösungen bezeichnet. Das Produktspektrum umfasst die Bereiche Reserve- und Hauptstromerzeugung für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen, Solar- und Batteriespeichersysteme, Geräte und Dienstleistungen zur Energieüberwachung und -verwaltung sowie motor- und batteriebetriebene Werkzeuge und Geräte.
Offizielle Webseite: https://www.generac.com