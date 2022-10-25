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Generac Holdings Inc.

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WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,95 4,94 4,21 4,30 4,02
    Nettogewinn (Mrd) 0,69 0,58 0,16 0,32 0,22
    Gewinn/Aktie 10,00 7,96 2,73 5,46 3,31
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 16,96 20,36 49,95 28,40 39,05
    KUV 1,97 2,37 1,93 2,15 1,93

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die GENERAC HOLDINGS INC. repräsentiert eine Unternehmensgruppe, die sich zu den führenden Anbietern im Markt für Energietechnologielösungen bezeichnet. Das Produktspektrum umfasst die Bereiche Reserve- und Hauptstromerzeugung für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen, Solar- und Batteriespeichersysteme, Geräte und Dienstleistungen zur Energieüberwachung und -verwaltung sowie motor- und batteriebetriebene Werkzeuge und Geräte.

    Offizielle Webseite: https://www.generac.com

    Aktionärsverteilung