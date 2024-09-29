Unternehmensprofil

Die GRENKE AG ist im sogenannten Small-Ticket-Bereich (Investitionsgüter mit Anschaffungskosten bis 50.000 Euro) auf die Finanzierung von IT-Produkten und die weitere Vertriebsunterstützung spezialisiert. Insgesamt verfügt die Gesellschaft über einen Bestand von mehr als einer Million laufenden Verträgen mit einem Vermietvolumen von über neun Mrd. Euro. Der Großteil der Leasingverträge umfasst IT-Produkte wie Notebooks, PC, Bildschirme und andere Peripheriegeräte, Server, Software, Telekommunikations- und Kopiertechnik sowie sonstige IT-Produkte. Die übrigen Verträge beziehen sich vorwiegend auf Medizintechnik, Fahrzeuge, Sicherheitstechnik und andere Maschinen und Einrichtungen. Angeboten werden zudem Dienstleistungen in den Bereichen Factoring und Kfz-Leasing. Sein operatives Geschäft untergliedert der Konzern in die drei Segmente "Leasing", "Bank" und "Factoring".

Offizielle Webseite: https://www.grenke.de