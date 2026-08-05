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Infineon

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WKN 623100
ISIN DE0006231004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 19,17 16,21 14,66 14,96 16,31
    Nettogewinn (Mrd) 3,55 2,29 1,02 1,30 3,14
    Gewinn/Aktie 2,38 1,27 0,77 0,98 2,38
    Dividende/Aktie 0,42 0,39 0,35 0,35 0,35
    Rendite (%) 0,69 0,62 1,06 1,11 1,11
    KGV 22,82 35,51 43,06 32,07 13,21
    KUV 4,22 5,01 2,94 2,73 2,51

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen für ausgewählte Anwendungsbereiche. Das Produktspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen und spezifische Bauelemente für Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Dabei unterscheidet Infineon die vier operativen Segmente "Automotive" (Halbleiterprodukte für die Automobilindustrie), "Industrial Power Control" (Halbleiterprodukte für die Wandlung elektrischer Energie), "Power Management & Multimarket" (i.W. Halbleiter für Stromversorgungen, mobile Endgeräte, Mobilfunkinfrastruktur) und "Digital Security Solutions" (halbleiterbasierte Sicherheitsprodukte). Infineon produziert in Europa, Asien und Nordamerika. Seit der Übernahme der US-Firma Cypress Semiconductor Corp. im April 2020 gehört Infineon nach eigenen Angaben zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

    Offizielle Webseite: https://www.infineon.com

    Aktionärsverteilung