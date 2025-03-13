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Intuitive Surgical

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WKN 888024
ISIN US46120E6023
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 13,25 11,77 10,06 8,35 7,12
    Nettogewinn (Mrd) 4,31 3,86 2,88 2,34 1,82
    Gewinn/Aktie 10,56 9,11 8,00 6,54 5,12
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 29,27 32,73 70,80 79,81 65,89
    KUV 9,52 10,73 20,17 22,26 16,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Intuitive Surgical, Inc. bezeichnet sich als globalen Technologieführer im Bereich der roboterunterstützten minimalinvasiven Chirurgie. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt "da Vinci Surgical Systeme" sowie ergänzende Instrumente und Zubehör, die zusammengenommen hochentwickelte chirurgische Systeme bilden. Laut dem Unternehmen verbinden diese Systeme die Vorteile der minimal invasiven Chirurgie für Patienten mit der leichten Handhabbarkeit und Präzision der offenen Chirurgie. Ein da Vinci Surgical System besteht aus einer chirurgischen Konsole, einem patientenseitigen Wagen und einem Hochleistungs-Vision-System.

    Offizielle Webseite: https://www.intuitivesurgical.com

    Aktionärsverteilung