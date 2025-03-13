Unternehmensprofil

Die Intuitive Surgical, Inc. bezeichnet sich als globalen Technologieführer im Bereich der roboterunterstützten minimalinvasiven Chirurgie. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt "da Vinci Surgical Systeme" sowie ergänzende Instrumente und Zubehör, die zusammengenommen hochentwickelte chirurgische Systeme bilden. Laut dem Unternehmen verbinden diese Systeme die Vorteile der minimal invasiven Chirurgie für Patienten mit der leichten Handhabbarkeit und Präzision der offenen Chirurgie. Ein da Vinci Surgical System besteht aus einer chirurgischen Konsole, einem patientenseitigen Wagen und einem Hochleistungs-Vision-System.

Offizielle Webseite: https://www.intuitivesurgical.com