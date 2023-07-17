Unternehmensprofil

KeyCorp ist die übergeordnete Holding der KeyBank National Association. KeyBank und einige andere Tochtergesellschaften bieten eine breite Palette von Leistungen für Privat- und Firmenkunden, gewerbliche Vermietung, Investment-Management, Consumer Finance, gewerbliche Hypothekendarlehen sowie Investmentbanking-Produkte und -Dienstleistungen. Zum 31. Dezember 2014 wurden diese Produkte und Dienstleistungen im ganzen Land durch 994 Full-Service-Retail-Banking Niederlassungen der KeyBank, einem Netz von 1.287 Geldautomaten in zwölf US-Bundesstaaten und einem Telefon-Banking Call Center sowie zusätzlichen Büros, Online- und Mobile-Banking-Funktionen zur Verfügung gestellt. Außerdem bieten die Bank- und Treuhand-Tochterfirmen persönliche Wertpapier- und Depotdienstleistungen, persönliche Finanzdienstleistungen, Zugang zu Investmentfonds, Treasury-Dienstleistungen, Investment Banking und Kapitalmarktprodukte sowie internationale Bankdienstleistungen.

Offizielle Webseite: https://www.key.com