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KeyCorp

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WKN 869353
ISIN US4932671088
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,60 8,07 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,19 1,96 1,83 -0,16 0,97
    Gewinn/Aktie 2,15 1,83 1,53 -0,32 0,89
    Dividende/Aktie 0,86 0,83 0,82 0,82 0,82
    Rendite (%) 3,83 3,66 3,97 4,78 5,69
    KGV 10,56 12,36 13,49 - 16,18
    KUV 2,70 3,01 3,03 3,71 2,11

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    KeyCorp ist die übergeordnete Holding der KeyBank National Association. KeyBank und einige andere Tochtergesellschaften bieten eine breite Palette von Leistungen für Privat- und Firmenkunden, gewerbliche Vermietung, Investment-Management, Consumer Finance, gewerbliche Hypothekendarlehen sowie Investmentbanking-Produkte und -Dienstleistungen. Zum 31. Dezember 2014 wurden diese Produkte und Dienstleistungen im ganzen Land durch 994 Full-Service-Retail-Banking Niederlassungen der KeyBank, einem Netz von 1.287 Geldautomaten in zwölf US-Bundesstaaten und einem Telefon-Banking Call Center sowie zusätzlichen Büros, Online- und Mobile-Banking-Funktionen zur Verfügung gestellt. Außerdem bieten die Bank- und Treuhand-Tochterfirmen persönliche Wertpapier- und Depotdienstleistungen, persönliche Finanzdienstleistungen, Zugang zu Investmentfonds, Treasury-Dienstleistungen, Investment Banking und Kapitalmarktprodukte sowie internationale Bankdienstleistungen.

    Offizielle Webseite: https://www.key.com

    Aktionärsverteilung