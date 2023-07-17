KeyCorp
Aktuelle Nachrichten zu KeyCorp
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|8,60
|8,07
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|2,19
|1,96
|1,83
|-0,16
|0,97
|Gewinn/Aktie
|2,15
|1,83
|1,53
|-0,32
|0,89
|Dividende/Aktie
|0,86
|0,83
|0,82
|0,82
|0,82
|Rendite (%)
|3,83
|3,66
|3,97
|4,78
|5,69
|KGV
|10,56
|12,36
|13,49
|-
|16,18
|KUV
|2,70
|3,01
|3,03
|3,71
|2,11
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
KeyCorp ist die übergeordnete Holding der KeyBank National Association. KeyBank und einige andere Tochtergesellschaften bieten eine breite Palette von Leistungen für Privat- und Firmenkunden, gewerbliche Vermietung, Investment-Management, Consumer Finance, gewerbliche Hypothekendarlehen sowie Investmentbanking-Produkte und -Dienstleistungen. Zum 31. Dezember 2014 wurden diese Produkte und Dienstleistungen im ganzen Land durch 994 Full-Service-Retail-Banking Niederlassungen der KeyBank, einem Netz von 1.287 Geldautomaten in zwölf US-Bundesstaaten und einem Telefon-Banking Call Center sowie zusätzlichen Büros, Online- und Mobile-Banking-Funktionen zur Verfügung gestellt. Außerdem bieten die Bank- und Treuhand-Tochterfirmen persönliche Wertpapier- und Depotdienstleistungen, persönliche Finanzdienstleistungen, Zugang zu Investmentfonds, Treasury-Dienstleistungen, Investment Banking und Kapitalmarktprodukte sowie internationale Bankdienstleistungen.
Offizielle Webseite: https://www.key.com