Unternehmensprofil

Die Lumo Kodit Oyj (zuvor Kojamo Oyj) bezeichnet sich als das größte private, auf Wohnimmobilien fokussierte Investmentunternehmen. Wert und Anzahl der Anlageimmobilien werden den Angaben zufolge aktiv entwickelt, indem neue Gebäude errichtet und der vorhandene Wohnungsbestand ausgebaut werden. Regional hat sich die Gruppe auf die finnischen Wachstumszentren ausgerichtet. Insgesamt umfasst das Immobilienportfolio mehr als 40.000 Mietwohnungen im Wert von rund acht Milliarden Euro. Die Umfirmierung von Kojamo zu Lumo Kodit im März 2026 steht im Zusammenhang mit der Umsetzung einer kundenorientierten Strategie und einer einheitlichen internen Arbeitskultur, die unter der bekannten Marge Lumo beschleunigt werden sollen.

Offizielle Webseite: https://yritys.lumo.fi/en