L3Harris Technologies
Aktuelle Nachrichten zu L3Harris Technologies
dpa-AFX News zu L3Harris Technologies
Kennzahlen (in USD)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|27,08
|25,15
|-
|21,87
|21,33
|Nettogewinn (Mrd)
|2,92
|2,57
|-
|1,61
|1,51
|Gewinn/Aktie
|15,58
|13,57
|-
|8,57
|7,91
|Dividende/Aktie
|5,48
|5,21
|-
|4,80
|4,64
|Rendite (%)
|1,97
|1,88
|1,58
|2,21
|-
|KGV
|17,70
|20,40
|35,53
|26,52
|-
|KUV
|1,89
|2,07
|-
|1,82
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die L3Harris Technologies, Inc. ist ein bedeutender Marktteilnehmer der globalen Verteidigungsindustrie. Im Fokus stehen End-to-End-Technologielösungen, welche die Bereiche Weltraum, Luft, Land, See und Cyber miteinander verbinden. Die größten Kunden sind verschiedene Abteilungen und Behörden der US-Regierung und deren Hauptauftragnehmer. Die geschäftlichen Aktivitäten sind in vier berichtspflichtige Segmente unterteilt, und zwar Raumfahrtsysteme und luftgestützte Systeme (Komplettlösungen für Missionen als Haupt- und Subsystemintegrator in den Bereichen Weltraum, Luftfahrt und Cybersicherheit), Integrierte Missionssysteme (differenzierte einsatzspezifische Fähigkeiten und Systemintegration für die Bereiche Luft, Land und See), Kommunikationssysteme und Aerojet Rocketdyne (Antriebs-, Energie- sowie Rüstungsprodukte und -systeme), das 2023 im Zusammenhang mit der Übernahme von Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. gegründet wurde.
Offizielle Webseite: https://www.l3harris.com