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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

L3Harris Technologies

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WKN A2PM3H
ISIN US5024311095
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 27,08 25,15 - 21,87 21,33
    Nettogewinn (Mrd) 2,92 2,57 - 1,61 1,51
    Gewinn/Aktie 15,58 13,57 - 8,57 7,91
    Dividende/Aktie 5,48 5,21 - 4,80 4,64
    Rendite (%) 1,97 1,88 1,58 2,21 -
    KGV 17,70 20,40 35,53 26,52 -
    KUV 1,89 2,07 - 1,82 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die L3Harris Technologies, Inc. ist ein bedeutender Marktteilnehmer der globalen Verteidigungsindustrie. Im Fokus stehen End-to-End-Technologielösungen, welche die Bereiche Weltraum, Luft, Land, See und Cyber miteinander verbinden. Die größten Kunden sind verschiedene Abteilungen und Behörden der US-Regierung und deren Hauptauftragnehmer. Die geschäftlichen Aktivitäten sind in vier berichtspflichtige Segmente unterteilt, und zwar Raumfahrtsysteme und luftgestützte Systeme (Komplettlösungen für Missionen als Haupt- und Subsystemintegrator in den Bereichen Weltraum, Luftfahrt und Cybersicherheit), Integrierte Missionssysteme (differenzierte einsatzspezifische Fähigkeiten und Systemintegration für die Bereiche Luft, Land und See), Kommunikationssysteme und Aerojet Rocketdyne (Antriebs-, Energie- sowie Rüstungsprodukte und -systeme), das 2023 im Zusammenhang mit der Übernahme von Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. gegründet wurde.

    Offizielle Webseite: https://www.l3harris.com

    Aktionärsverteilung