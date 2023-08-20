Unternehmensprofil

Die L3Harris Technologies, Inc. ist ein bedeutender Marktteilnehmer der globalen Verteidigungsindustrie. Im Fokus stehen End-to-End-Technologielösungen, welche die Bereiche Weltraum, Luft, Land, See und Cyber miteinander verbinden. Die größten Kunden sind verschiedene Abteilungen und Behörden der US-Regierung und deren Hauptauftragnehmer. Die geschäftlichen Aktivitäten sind in vier berichtspflichtige Segmente unterteilt, und zwar Raumfahrtsysteme und luftgestützte Systeme (Komplettlösungen für Missionen als Haupt- und Subsystemintegrator in den Bereichen Weltraum, Luftfahrt und Cybersicherheit), Integrierte Missionssysteme (differenzierte einsatzspezifische Fähigkeiten und Systemintegration für die Bereiche Luft, Land und See), Kommunikationssysteme und Aerojet Rocketdyne (Antriebs-, Energie- sowie Rüstungsprodukte und -systeme), das 2023 im Zusammenhang mit der Übernahme von Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. gegründet wurde.

Offizielle Webseite: https://www.l3harris.com