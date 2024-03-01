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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Lantronix

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WKN A0YGCF
ISIN US5165482036
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e
    Umsatz (Mio) 139,97 120,57
    Nettogewinn (Mio) 11,85 6,18
    Gewinn/Aktie 0,08 -0,13
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV 18,99 36,38
    KUV 1,61 1,86

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende