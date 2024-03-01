Lantronix
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WKN A0YGCF
ISIN US5165482036
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Lantronix
dpa-AFX News zu Lantronix
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GNW-News: Lantronix und Swarmer kooperieren bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten Rechenmoduls für unbemannte Luftfahrtsysteme der Gruppe 1
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GNW-News: Lantronix gibt Partnerschaft mit DoD Solution für den Einsatz einer Edge-KI-Drohnenplattform in der Ukraine bekannt
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GNW-News: Lantronix und Cherry & White bringen Rapid-Wi-Fi-Plattform auf den Markt, die kritische Infrastrukturen innerhalb von Minuten mit Konnektivität auf Unternehmensniveau versorgt
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GNW-News: Lantronix treibt seine Strategie zur Plattformskalierung mit der Erweiterung um MediaTek-basierte Embedded-Computing-Lösungen voran
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GNW-News: Lantronix begegnet Netzwerkausfällen mit automatisierten Out-of-Band-Innovationen auf der Cisco Live 2026 in Amsterdam
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GNW-News: Die Edge-KI-Technologie von Lantronix unterstützt den neuen KI-gesteuerten Videoprozessor von Sightline für missionskritische Drohnenanwendungen
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GNW-News: Edge-AI-Drohnenlösung von Lantronix integriert FLIR-Plattformen von Gremsy und Teledyne für längere, effizientere Flugzeiten
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GNW-News: Lantronix-Lösung unterstützt die von der US-Armee zugelassenen Teal Drones, ein Unternehmen der Red Cat Holdings, und erschließt Wachstumschancen für sichere Edge-KI
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GNW-News: Lantronix revolutioniert die industrielle Konnektivität mit der Einführung seiner erschwinglichen, preisgekrönten 5G-WLAN-Router-Serie
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GNW-News: Edge-KI-Lösungen der nächsten Generation für die reale Welt: Autonome Navigation für Drohnen, Überwachung und Robotik
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GNW-News: Lantronix bringt neues Open-Q 8550CS System-On-Module auf den Markt, das die Anforderungen von Edge-KI-Computing optimal erfüllt
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|Umsatz (Mio)
|139,97
|120,57
|Nettogewinn (Mio)
|11,85
|6,18
|Gewinn/Aktie
|0,08
|-0,13
|Dividende/Aktie
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|KGV
|18,99
|36,38
|KUV
|1,61
|1,86