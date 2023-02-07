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Macerich Co

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WKN 888353
ISIN US5543821012
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,02 0,97 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 0,03 -0,04 -0,20 -0,20 -0,28
    Gewinn/Aktie 0,10 -0,22 -0,78 -0,88 -1,28
    Dividende/Aktie 0,70 0,68 0,68 0,68 0,68
    Rendite (%) 2,72 2,66 3,68 3,41 4,41
    KGV 234,91 - - - -
    KUV 7,46 7,60 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    The Macerich Co. ist mit dem Erwerb, dem Besitz, der Entwicklung, der Sanierung sowie der Verwaltung und Vermietung von regionalen und kommunalen Einkaufszentren in den gesamten Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist alleiniger Komplementär und hält die Mehrheit der Anteile an The Macerich Partnership, L.P., einer Kommanditgesellschaft nach dem Recht des Bundesstaates Delaware (die Betriebsgesellschaft). Diese Betriebsgesellschaft besitzt mehr als drei Dutzend regionale Einzelhandelszentren (einschließlich Büro-, Hotel- und Wohnflächen in der Nähe dieser Einkaufszentren), Community-/Power-Shopping-Center und eine Sanierungsimmobilie mit einer Bruttomietfläche von über 40 Millionen Quadratfuß.

    Offizielle Webseite: https://www.macerich.com

    Aktionärsverteilung