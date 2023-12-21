Unternehmensprofil

Die MEDICLIN AG ist ein bundesweit tätiger Klinikbetreiber, der auf die integrierte, regionale medizinische Versorgung und Vernetzung der eigenen Kliniken im Verbund und mit Kooperationspartnern spezialisiert ist. Die MEDICLIN AG ist dabei als Konzernholding mit der strategischen Führung, der Unternehmensplanung sowie der Akquisition und Integration von Kliniken und anderen Dienstleistungen im Gesundheitswesen befasst. Sie fördert klinikübergreifend die Entwicklung und Implementierung neuer Produkte und Dienstleistungen, effizienter organisatorischer Abläufe und innovativer Technologien. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Postakut", "Akut" und "Sonstige Aktivitäten" (zuvor Pflege).

Offizielle Webseite: https://www.mediclin.de