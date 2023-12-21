Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Mediclin

%
H T
WKN 659510
ISIN DE0006595101
Börse -
Stand -
Mediclin Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Mediclin

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Mediclin

    dpa-AFX News zu Mediclin

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Mediclin

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 803,23 787,48 804,32 765,08 766,75
    Nettogewinn (Mio) - - 25,90 24,91 -10,72
    Gewinn/Aktie 0,80 0,77 0,54 0,52 -0,23
    Dividende/Aktie 0,04 0,04 0,04 - -
    Rendite (%) 1,01 1,01 1,16 - -
    KGV 4,95 5,14 6,37 4,35 -
    KUV - - 0,20 0,14 0,16

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die MEDICLIN AG ist ein bundesweit tätiger Klinikbetreiber, der auf die integrierte, regionale medizinische Versorgung und Vernetzung der eigenen Kliniken im Verbund und mit Kooperationspartnern spezialisiert ist. Die MEDICLIN AG ist dabei als Konzernholding mit der strategischen Führung, der Unternehmensplanung sowie der Akquisition und Integration von Kliniken und anderen Dienstleistungen im Gesundheitswesen befasst. Sie fördert klinikübergreifend die Entwicklung und Implementierung neuer Produkte und Dienstleistungen, effizienter organisatorischer Abläufe und innovativer Technologien. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Postakut", "Akut" und "Sonstige Aktivitäten" (zuvor Pflege).

    Offizielle Webseite: https://www.mediclin.de

    Aktionärsverteilung