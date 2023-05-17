Unternehmensprofil

Die National Oilwell Varco Inc. (NOV) ist einer der größten Hersteller von land- und seegestützten Öl- und Gasförderanlagen sowie von entsprechendem Zubehör und ergänzenden Dienstleistungen. Das Angebot des Konzerns reicht von Bohrtürmen, Rohrinspektionen und -innenbeschichtungen über Bohrstrang-Ausrüstungen, ausfahrbare Hebe- und Bedienvorrichtungen bis hin zu einer großen Bandbreite an Bohrmotoren und Zubehör. Die Dienstleistungen umfassen auch den Bereich Supply Chain und richten sich an die Upstream-Öl- und Gasindustrie. Mit etlichen Hundert Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorten ist NOV weltweit in über 60 Ländern präsent. Der Konzern gliedert seine Tätigkeit in die Segmente Rig Technologies, Wellbore Technologies und Completion & Production Solutions. Erste Tätigkeiten gehen ins 19. Jahrhundert zurück. Der heutige Konzern entstand im Jahr 2005 durch die Fusion der National Oilwell Corp. und der Varco International.

Offizielle Webseite: https://www.nov.com