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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

National Oilwell Varco

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WKN A2QLRE
ISIN US62955J1034
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 9,11 8,66 8,74 8,87 8,58
    Nettogewinn (Mrd) 0,45 0,33 0,15 0,64 0,99
    Gewinn/Aktie 1,26 0,87 0,39 1,62 2,53
    Dividende/Aktie 0,35 0,39 0,51 0,28 0,20
    Rendite (%) 1,81 1,94 3,26 1,88 0,99
    KGV 14,84 22,91 40,08 9,01 8,02
    KUV 0,73 0,84 0,70 0,64 0,93

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die National Oilwell Varco Inc. (NOV) ist einer der größten Hersteller von land- und seegestützten Öl- und Gasförderanlagen sowie von entsprechendem Zubehör und ergänzenden Dienstleistungen. Das Angebot des Konzerns reicht von Bohrtürmen, Rohrinspektionen und -innenbeschichtungen über Bohrstrang-Ausrüstungen, ausfahrbare Hebe- und Bedienvorrichtungen bis hin zu einer großen Bandbreite an Bohrmotoren und Zubehör. Die Dienstleistungen umfassen auch den Bereich Supply Chain und richten sich an die Upstream-Öl- und Gasindustrie. Mit etlichen Hundert Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorten ist NOV weltweit in über 60 Ländern präsent. Der Konzern gliedert seine Tätigkeit in die Segmente Rig Technologies, Wellbore Technologies und Completion & Production Solutions. Erste Tätigkeiten gehen ins 19. Jahrhundert zurück. Der heutige Konzern entstand im Jahr 2005 durch die Fusion der National Oilwell Corp. und der Varco International.

    Offizielle Webseite: https://www.nov.com

    Aktionärsverteilung