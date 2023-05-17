National Oilwell Varco
Aktuelle Nachrichten zu National Oilwell Varco
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|9,11
|8,66
|8,74
|8,87
|8,58
|Nettogewinn (Mrd)
|0,45
|0,33
|0,15
|0,64
|0,99
|Gewinn/Aktie
|1,26
|0,87
|0,39
|1,62
|2,53
|Dividende/Aktie
|0,35
|0,39
|0,51
|0,28
|0,20
|Rendite (%)
|1,81
|1,94
|3,26
|1,88
|0,99
|KGV
|14,84
|22,91
|40,08
|9,01
|8,02
|KUV
|0,73
|0,84
|0,70
|0,64
|0,93
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die National Oilwell Varco Inc. (NOV) ist einer der größten Hersteller von land- und seegestützten Öl- und Gasförderanlagen sowie von entsprechendem Zubehör und ergänzenden Dienstleistungen. Das Angebot des Konzerns reicht von Bohrtürmen, Rohrinspektionen und -innenbeschichtungen über Bohrstrang-Ausrüstungen, ausfahrbare Hebe- und Bedienvorrichtungen bis hin zu einer großen Bandbreite an Bohrmotoren und Zubehör. Die Dienstleistungen umfassen auch den Bereich Supply Chain und richten sich an die Upstream-Öl- und Gasindustrie. Mit etlichen Hundert Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorten ist NOV weltweit in über 60 Ländern präsent. Der Konzern gliedert seine Tätigkeit in die Segmente Rig Technologies, Wellbore Technologies und Completion & Production Solutions. Erste Tätigkeiten gehen ins 19. Jahrhundert zurück. Der heutige Konzern entstand im Jahr 2005 durch die Fusion der National Oilwell Corp. und der Varco International.
Offizielle Webseite: https://www.nov.com