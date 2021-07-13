Unternehmensprofil

Die Nomura Holdings Inc. ist ein Finanzdienstleistungskonzern mit einem integrierten globalen Netzwerk. Durch die Verbindung von Märkten im Osten und Westen bedient das Unternehmen die Anforderungen von Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen und Regierungen. Das Geschäft ist in die vier Bereiche Vermögensverwaltung, Investmentmanagement, Global Markets und Investment Banking sowie Banking unterteilt.

Offizielle Webseite: https://www.nomura.com/jp/