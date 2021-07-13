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Nomura

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WKN 857054
ISIN JP3762600009
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 1.523,66 -
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 23,80 -
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Nomura Holdings Inc. ist ein Finanzdienstleistungskonzern mit einem integrierten globalen Netzwerk. Durch die Verbindung von Märkten im Osten und Westen bedient das Unternehmen die Anforderungen von Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen und Regierungen. Das Geschäft ist in die vier Bereiche Vermögensverwaltung, Investmentmanagement, Global Markets und Investment Banking sowie Banking unterteilt.

    Offizielle Webseite: https://www.nomura.com/jp/

    Aktionärsverteilung