Nordex
Aktuelle Nachrichten zu Nordex
dpa-AFX News zu Nordex
EQS-News: Nordex Group erreicht im zweiten Quartal 2026 eine zweistellige EBITDA-Marge, steigert den Auftragseingang deutlich und erzielt einen positiven Freien Cashflow (deutsch)
EQS-News: Nordex Group stärkt finanzielle Flexibilität mit erweiterter ESG-gebundener syndizierter Multiwährungs-Garantiefazilität über 2,475 Mrd. EUR (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|9,59
|8,78
|7,55
|7,30
|6,49
|Nettogewinn (Mrd)
|0,59
|0,48
|0,27
|0,01
|-0,30
|Gewinn/Aktie
|2,47
|2,05
|1,16
|0,04
|-1,33
|Dividende/Aktie
|0,44
|0,30
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|1,15
|0,78
|-
|-
|-
|KGV
|16,19
|18,92
|25,09
|281,25
|-
|KUV
|1,00
|1,03
|0,91
|0,36
|0,38
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Nordex SE steuert als Management-Holding die beiden vollkonsolidierten Tochtergesellschaften Nordex Energy GmbH, die im Wesentlichen für das Inlandsgeschäft verantwortlich ist, und Nordex Energy BV, die das Auslandsgeschäft der Gruppe betreibt. Die Tochtergesellschaften entwickeln, produzieren und vertreiben technologisch anspruchsvolle Onshore-Windkraftanlagen der Multimegawatt-Klasse. Als Systementwickler übernimmt Nordex die Planung und das Engineering für große Anlagen und fertigt selbst die Steuerungen, die Elektrotechnik, die Maschinenhäuser und die Rotorblätter. Überdies hat sich die Gruppe als Dienstleister für die Planungsphase von Windparksystemen positioniert, der geeignete Flächen findet und Windparks einschließlich Netzanschluss und Anlagen-Services technisch realisiert. Die Produktion erfolgt vorwiegend in Deutschland. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionskapazität von deutlich mehr als sechs GW.
Offizielle Webseite: https://www.nordex-online.de