Unternehmensprofil

Die Nordex SE steuert als Management-Holding die beiden vollkonsolidierten Tochtergesellschaften Nordex Energy GmbH, die im Wesentlichen für das Inlandsgeschäft verantwortlich ist, und Nordex Energy BV, die das Auslandsgeschäft der Gruppe betreibt. Die Tochtergesellschaften entwickeln, produzieren und vertreiben technologisch anspruchsvolle Onshore-Windkraftanlagen der Multimegawatt-Klasse. Als Systementwickler übernimmt Nordex die Planung und das Engineering für große Anlagen und fertigt selbst die Steuerungen, die Elektrotechnik, die Maschinenhäuser und die Rotorblätter. Überdies hat sich die Gruppe als Dienstleister für die Planungsphase von Windparksystemen positioniert, der geeignete Flächen findet und Windparks einschließlich Netzanschluss und Anlagen-Services technisch realisiert. Die Produktion erfolgt vorwiegend in Deutschland. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionskapazität von deutlich mehr als sechs GW.

Offizielle Webseite: https://www.nordex-online.de