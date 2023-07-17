Organon & Co
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H T
WKN A3CPKP
ISIN US68622V1061
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Organon & Co
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,24
|6,13
|6,22
|6,40
|6,26
|Nettogewinn (Mrd)
|0,96
|0,93
|0,19
|0,86
|1,02
|Gewinn/Aktie
|2,77
|2,56
|0,72
|3,36
|4,01
|Dividende/Aktie
|0,10
|0,08
|0,34
|1,12
|1,12
|Rendite (%)
|0,77
|0,59
|4,74
|7,51
|7,77
|KGV
|3,72
|3,74
|9,96
|4,44
|3,60
|KUV
|0,57
|0,57
|0,30
|0,60
|0,59
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: https://www.organon.com