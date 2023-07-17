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Organon & Co

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WKN A3CPKP
ISIN US68622V1061
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,24 6,13 6,22 6,40 6,26
    Nettogewinn (Mrd) 0,96 0,93 0,19 0,86 1,02
    Gewinn/Aktie 2,77 2,56 0,72 3,36 4,01
    Dividende/Aktie 0,10 0,08 0,34 1,12 1,12
    Rendite (%) 0,77 0,59 4,74 7,51 7,77
    KGV 3,72 3,74 9,96 4,44 3,60
    KUV 0,57 0,57 0,30 0,60 0,59

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Offizielle Webseite: https://www.organon.com

    Aktionärsverteilung