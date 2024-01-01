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Ovintiv

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WKN A2PYY3
ISIN US69047Q1022
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,69 8,57 8,91 9,15 10,88
    Nettogewinn (Mrd) 1,47 1,41 1,24 1,13 2,09
    Gewinn/Aktie 5,48 4,96 4,83 4,25 8,02
    Dividende/Aktie 1,23 1,21 1,20 1,20 1,15
    Rendite (%) 2,15 2,12 - - -
    KGV 10,45 11,24 - - -
    KUV 1,69 1,81 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Ovintiv Inc. bezeichnet sich als ein führendes nordamerikanisches Unternehmen für die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seines Portfolios hochwertiger Vermögenswerte in mehreren Becken in den Vereinigten Staaten und Kanada. Zu den Geschäftsbereichen von Ovintiv gehört auch die Vermarktung von Erdöl, Erdgaskondensaten und Erdgas.

    Offizielle Webseite: https://www.ovintiv.com

    Aktionärsverteilung