Unternehmensprofil

Die Ovintiv Inc. bezeichnet sich als ein führendes nordamerikanisches Unternehmen für die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seines Portfolios hochwertiger Vermögenswerte in mehreren Becken in den Vereinigten Staaten und Kanada. Zu den Geschäftsbereichen von Ovintiv gehört auch die Vermarktung von Erdöl, Erdgaskondensaten und Erdgas.

Offizielle Webseite: https://www.ovintiv.com