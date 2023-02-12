Unternehmensprofil

Die Signify N.V. (zuvor Philips Lighting N.V.) bezeichnet sich als Weltmarktführer im Bereich Beleuchtung. Die Gruppe verfügt über Know-how in der Entwicklung, Herstellung und Anwendung innovativer Beleuchtungsprodukte, -systeme und -dienstleistungen. Philips Lighting hat in den vergangenen 125 Jahren vielfach Pionierarbeit geleistet, darunter auf den Gebieten der Glühlampen, HID-Lampen, Leuchtstofflampen und CFL. Darüber hinaus war die Gruppe eine treibende Kraft hinter mehreren technologischen Fortschritten wie dem Übergang von konventionellen Beleuchtungstechnologien hin zu LED-Lichttechnologien sowie Beleuchtungssystemen (einschließlich angeschlossener Beleuchtungssysteme) und Dienstleistungen. Die Gruppe verfügt über mehr als 14.000 Patentrechte, und sie ist der Ansicht, dass dies mehr als jeder andere Wettbewerber ist.

Offizielle Webseite: https://www.signify.com