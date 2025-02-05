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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Trimble Navigation Ltd.

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WKN 882295
ISIN US8962391004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,21 3,89 3,59 3,68 3,80
    Nettogewinn (Mrd) 0,95 0,84 0,42 1,50 0,31
    Gewinn/Aktie 3,08 2,26 1,77 6,13 1,26
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 13,87 15,76 44,27 11,53 42,23
    KUV 3,12 3,41 5,33 4,68 3,45

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Trimble Inc. ist ein international führender Anbieter von Technologielösungen, mit denen Mitarbeiter im Außendienst ihre Arbeitsprozesse verbessern oder unter nachhaltigen Aspekten umgestalten können. Wichtige Kunden stammen aus den Branchen Architektur, Hoch- und Tiefbau, Geodaten, Vermessung und Kartierung, Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Versorgung und Transport&Logistik sowie Landes-, Bundes- und Kommunalverwaltungen.

    Offizielle Webseite: https://www.trimble.com

    Aktionärsverteilung