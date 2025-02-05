Trimble Navigation Ltd.

Unternehmensprofil

Die Trimble Inc. ist ein international führender Anbieter von Technologielösungen, mit denen Mitarbeiter im Außendienst ihre Arbeitsprozesse verbessern oder unter nachhaltigen Aspekten umgestalten können. Wichtige Kunden stammen aus den Branchen Architektur, Hoch- und Tiefbau, Geodaten, Vermessung und Kartierung, Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Versorgung und Transport&Logistik sowie Landes-, Bundes- und Kommunalverwaltungen.

Offizielle Webseite: https://www.trimble.com