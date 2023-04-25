Truist Financial Corp
Aktuelle Nachrichten zu Truist Financial Corp
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|22,01
|21,29
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|5,73
|5,66
|5,31
|4,84
|-1,05
|Gewinn/Aktie
|5,02
|4,63
|3,87
|3,36
|-1,09
|Dividende/Aktie
|2,16
|2,10
|2,08
|2,08
|2,08
|Rendite (%)
|4,16
|4,05
|4,23
|4,79
|5,63
|KGV
|10,38
|11,23
|12,72
|12,91
|-
|KUV
|2,70
|2,99
|3,12
|4,34
|2,11
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
BB&T Corp. übt ihre Geschäftstätigkeit in erster Linie durch die Bank-Tochtergesellschaft, die Filialbank und Nichtbanken-Tochtergesellschaften aus. Die Filialbank bietet in mehr als 1.800 Büros eine breite Palette von Bank- und Treuhanddienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, lokalen Regierungen und Einzelpersonen. Zu den Haupt-Tochterbanken zählen BB&T Equipment Finance, BB&T Insurance Services, BB&T Investment Services, CRC Insurance Services, Crump Life Insurance Services, Grandbridge, McGriff, Seibels & Williams und Prime Rate Premium Finance. Die Nichtbanken-Tochtergesellschaften sind BB&T Securities (Investmentbanking und Brokerage), Regional Acceptance (spezialisiert auf indirekte, sub-prime Finanzierungen für Verbraucherkäufe von Gebrauchtwagen), Sterling Capital Management (Investmentmanagementlösungen) und American Coastal Insurance (übernimmt Sachversicherungsrisiken).
Offizielle Webseite: https://www.truist.com