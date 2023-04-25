Truist Financial Corp

Unternehmensprofil

BB&T Corp. übt ihre Geschäftstätigkeit in erster Linie durch die Bank-Tochtergesellschaft, die Filialbank und Nichtbanken-Tochtergesellschaften aus. Die Filialbank bietet in mehr als 1.800 Büros eine breite Palette von Bank- und Treuhanddienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, lokalen Regierungen und Einzelpersonen. Zu den Haupt-Tochterbanken zählen BB&T Equipment Finance, BB&T Insurance Services, BB&T Investment Services, CRC Insurance Services, Crump Life Insurance Services, Grandbridge, McGriff, Seibels & Williams und Prime Rate Premium Finance. Die Nichtbanken-Tochtergesellschaften sind BB&T Securities (Investmentbanking und Brokerage), Regional Acceptance (spezialisiert auf indirekte, sub-prime Finanzierungen für Verbraucherkäufe von Gebrauchtwagen), Sterling Capital Management (Investmentmanagementlösungen) und American Coastal Insurance (übernimmt Sachversicherungsrisiken).

Offizielle Webseite: https://www.truist.com