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Truist Financial Corp

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WKN A2PWMZ
ISIN US89832Q1094
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 22,01 21,29 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 5,73 5,66 5,31 4,84 -1,05
    Gewinn/Aktie 5,02 4,63 3,87 3,36 -1,09
    Dividende/Aktie 2,16 2,10 2,08 2,08 2,08
    Rendite (%) 4,16 4,05 4,23 4,79 5,63
    KGV 10,38 11,23 12,72 12,91 -
    KUV 2,70 2,99 3,12 4,34 2,11

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    BB&T Corp. übt ihre Geschäftstätigkeit in erster Linie durch die Bank-Tochtergesellschaft, die Filialbank und Nichtbanken-Tochtergesellschaften aus. Die Filialbank bietet in mehr als 1.800 Büros eine breite Palette von Bank- und Treuhanddienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, lokalen Regierungen und Einzelpersonen. Zu den Haupt-Tochterbanken zählen BB&T Equipment Finance, BB&T Insurance Services, BB&T Investment Services, CRC Insurance Services, Crump Life Insurance Services, Grandbridge, McGriff, Seibels & Williams und Prime Rate Premium Finance. Die Nichtbanken-Tochtergesellschaften sind BB&T Securities (Investmentbanking und Brokerage), Regional Acceptance (spezialisiert auf indirekte, sub-prime Finanzierungen für Verbraucherkäufe von Gebrauchtwagen), Sterling Capital Management (Investmentmanagementlösungen) und American Coastal Insurance (übernimmt Sachversicherungsrisiken).

    Offizielle Webseite: https://www.truist.com

    Aktionärsverteilung