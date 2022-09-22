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Wendel

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WKN 850709
ISIN FR0000121204
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,03 7,74 7,78 8,27 7,13
    Nettogewinn (Mrd) 0,21 0,21 0,34 0,99 0,53
    Gewinn/Aktie 3,03 2,73 -3,58 6,85 3,27
    Dividende/Aktie 6,04 5,61 5,10 4,70 4,00
    Rendite (%) 7,22 6,69 6,20 5,06 4,96
    KGV 17,16 17,54 - 13,57 24,66
    KUV 0,45 0,47 0,45 0,48 0,49

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Wendel S.A. ist Obergesellschaft eines diversifizierten Industriekonzerns. Zum Investmentportfolio gehören Bureau Veritas (Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen), Stahl (Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen für flexible Materialien) und Scalian (Beratungsdienstleistungen für die Transformation von Unternehmen) sowie Tarkett (Bodenbeläge und Sportbeläge). Das Crisis Prevention Institute bietet Schulungsdienstleistungen an, und Globeducate repräsentiert eine zweisprachige K-12-Bildungsgruppe. Darüber hinaus sind die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) und die Private-Equity-Gesellschaft IK Partners Teil der Wendel-Gruppe.

    Offizielle Webseite: https://www.wendelgroup.com

    Aktionärsverteilung