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West Pharmaceutical Services

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WKN 864330
ISIN US9553061055
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,59 3,37 3,07 2,89 2,95
    Nettogewinn (Mrd) 0,71 0,64 0,49 0,49 0,59
    Gewinn/Aktie 9,86 8,58 6,83 6,75 7,98
    Dividende/Aktie 0,97 0,90 0,86 0,82 0,78
    Rendite (%) 0,29 0,26 0,31 0,25 0,22
    KGV 34,31 38,16 40,28 48,53 44,13
    KUV 6,75 7,23 6,44 8,20 8,77

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die West Pharmaceutical Services Inc. gehört zu den weltweit führenden Herstellern von integrierten Verpackungs- und Verabreichungssystemen für injizierbare Arzneimittel und Gesundheitsprodukte. Das Produktspektrum umfasst eine Vielzahl von proprietären Primärverpackungen, Containment-Lösungen, Rekonstitutions- und Transfersysteme und Arzneimittelabgabesysteme, analytische Labordienstleistungen sowie die Auftragsfertigung und integrierte Lösungen. Zu den Kunden zählen weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Biopharmazie, Generika, Pharmazie, Diagnostik und Medizintechnik.

    Offizielle Webseite: https://investor.westpharma.com

    Aktionärsverteilung