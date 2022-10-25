Unternehmensprofil

Die West Pharmaceutical Services Inc. gehört zu den weltweit führenden Herstellern von integrierten Verpackungs- und Verabreichungssystemen für injizierbare Arzneimittel und Gesundheitsprodukte. Das Produktspektrum umfasst eine Vielzahl von proprietären Primärverpackungen, Containment-Lösungen, Rekonstitutions- und Transfersysteme und Arzneimittelabgabesysteme, analytische Labordienstleistungen sowie die Auftragsfertigung und integrierte Lösungen. Zu den Kunden zählen weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Biopharmazie, Generika, Pharmazie, Diagnostik und Medizintechnik.

Offizielle Webseite: https://investor.westpharma.com