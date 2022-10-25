West Pharmaceutical Services
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H T
WKN 864330
ISIN US9553061055
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu West Pharmaceutical Services
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,59
|3,37
|3,07
|2,89
|2,95
|Nettogewinn (Mrd)
|0,71
|0,64
|0,49
|0,49
|0,59
|Gewinn/Aktie
|9,86
|8,58
|6,83
|6,75
|7,98
|Dividende/Aktie
|0,97
|0,90
|0,86
|0,82
|0,78
|Rendite (%)
|0,29
|0,26
|0,31
|0,25
|0,22
|KGV
|34,31
|38,16
|40,28
|48,53
|44,13
|KUV
|6,75
|7,23
|6,44
|8,20
|8,77
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die West Pharmaceutical Services Inc. gehört zu den weltweit führenden Herstellern von integrierten Verpackungs- und Verabreichungssystemen für injizierbare Arzneimittel und Gesundheitsprodukte. Das Produktspektrum umfasst eine Vielzahl von proprietären Primärverpackungen, Containment-Lösungen, Rekonstitutions- und Transfersysteme und Arzneimittelabgabesysteme, analytische Labordienstleistungen sowie die Auftragsfertigung und integrierte Lösungen. Zu den Kunden zählen weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Biopharmazie, Generika, Pharmazie, Diagnostik und Medizintechnik.
Offizielle Webseite: https://investor.westpharma.com