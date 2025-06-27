Xiaomi
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WKN A2JNY1
ISIN KYG9830T1067
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Xiaomi
dpa-AFX News zu Xiaomi
Kennzahlen (in CNY)
|2025e
|2024e
|Umsatz (Mrd)
|470,52
|315,18
|Nettogewinn (Mrd)
|42,39
|14,62
|Gewinn/Aktie
|1,63
|0,60
|Dividende/Aktie
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|KGV
|21,74
|-
|KUV
|1,96
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Xiaomi Corporation ist eine Investmentholdinggesellschaft. Die Beteiligungsgesellschaften sind hauptsächlich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Produkten für das Internet der Dinge und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten sowie der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen befasst.
Offizielle Webseite: https://www.mi.com/global/about/