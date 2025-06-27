Unternehmensprofil

Die Xiaomi Corporation ist eine Investmentholdinggesellschaft. Die Beteiligungsgesellschaften sind hauptsächlich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Produkten für das Internet der Dinge und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten sowie der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen befasst.

Offizielle Webseite: https://www.mi.com/global/about/