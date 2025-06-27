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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Xiaomi

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WKN A2JNY1
ISIN KYG9830T1067
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2025e 2024e
    Umsatz (Mrd) 470,52 315,18
    Nettogewinn (Mrd) 42,39 14,62
    Gewinn/Aktie 1,63 0,60
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV 21,74 -
    KUV 1,96 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Xiaomi Corporation ist eine Investmentholdinggesellschaft. Die Beteiligungsgesellschaften sind hauptsächlich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Produkten für das Internet der Dinge und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten sowie der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen befasst.

    Offizielle Webseite: https://www.mi.com/global/about/

    Aktionärsverteilung