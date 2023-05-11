Unternehmensprofil

3i Group plc ist eine international führende Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft agiert in den Bereichen Private Equity, wobei man sich auf mittelständische Unternehmen fokussiert, Infrastructure und Schuldenmanagement. Kernmärkte von 3i sind Nordeuropa und die Vereinigten Staaten von Amerika. Auf den Bereich Private Equity entfallen 81 Prozent des gesamten Portfolios und 20 Prozent der Managementgebühren, auf den Bereich Infrastructure 14 bzw. 38 Prozent und auf den Bereich Schuldenmanagement 5 bzw. 42 Prozent.

Offizielle Webseite: https://www.3i.com