Ziemlich unbeachtet von Anlegern in Deutschland läuft der britische Aktienindex FTSE 100 sehr gut. Und auch viele bekannte Unternehmen befinden sich in dem Londoner Barometer. Wir haben die günstigsten Aktien nach KGV herausgesucht und verraten, welche Papiere zusätzlich noch hohe Dividendenrenditen bieten:

Britische Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Angeführt wird die Liste von der britischen Bank Barclays. Diese bietet Anlegern momentan mit einem Wert von 4,2 das günstigste KGV für 2024 im britischen Index. Zudem will das Unternehmen eine Dividendenrendite in Höhe von 5,51 Prozent bezahlen.

Dahinter folgen mit der Standard Chartered und der Natwest Group zwei weitere Finanz-Konzerne. Die beiden Banken bieten mit KGVs von nur knapp über 5,0 und Dividenden von 3,06 Prozent und 7,02 Prozent sehr attraktive Bewertungen.

Die höchste Dividendenrendite gibt es übrigens beim Rohstoff-Konzern Glencore mit 9,68 Prozent.

Doch wie sieht es bei den Aktien von Shell, BP und British American Tobacco aus?

Shell, BP und BAT mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Die auch in Deutschland bekannten und viel beachteten Aktien von Shell, BP und British American Tobacco sind als Dividendenaktien bekannt. So ist BP aktuell der achtgünstigste Wert im FTSE 100 mit einem KGV von 6,1. Zusätzlich zahlen die Briten eine Dividendenrendite in Höhe von 4,45 Prozent. Bei der BP-Aktie rät BÖRSE ONLINE zudem zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 8,00 Euro und einem Stoppkurs von 4,40 Euro.

Auf eine ähnliche Bewertung kommt Shell. Hier liegt das KGV bei 6,4 und die Dividendenrendite beträgt 3,91 Prozent. Deutlich mehr Dividende, nämlich 8,24 Prozent, gibt es hingegen bei British American Tobacco. Hier liegt das KGV mit einem Wert von 6,9 nur ungleich höher. Und auch bei BAT empfiehlt BÖRSE ONLINE den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 48 Euro und einem Stoppkurs bei 31,50 Euro.

Übrigens: Wenn Sie auf den gesamten britischen Markt setzen wollen, dann bietet sich der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) an. Hier liegt die Dividendenrendite sogar bei 3,63 Prozent.

