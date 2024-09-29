Unternehmensprofil

Die ADTRAN Holdings, Inc. bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Netzwerk- und Kommunikationsplattformen und -dienstleistungen mit Fokus auf den Markt für Breitbandzugänge. Die Produkte und Dienstleistungen von ADTRAN werden von einem breit gefächerten globalen Kundenstamm von Netzwerkbetreibern genutzt. Dazu gehören regional und national tätige Telefon- oder Kabelfernsehnetzbetreiber, alternative Netzwerkanbieter wie Kommunen und Versorgungsunternehmen sowie Managed Service Provider, die kleine und mittlere Unternehmen bedienen. Nach dem Vollzug der mehrheitlichen Übernahme der ADVA Optical Networking SE (65,43 Prozent) im Juli 2022 ist ADTRAN anstatt ADVA in den SDAX aufgenommen worden.

Offizielle Webseite: https://www.adtran.com