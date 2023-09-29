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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Advance Auto Parts

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WKN 982516
ISIN US00751Y1064
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 8,98 8,79 - 8,60 9,09
    Nettogewinn (Mrd) 0,29 0,24 - 0,04 -0,34
    Gewinn/Aktie 4,61 3,94 - 0,73 -5,63
    Dividende/Aktie 1,06 1,04 - 1,00 1,00
    Rendite (%) 1,91 1,87 2,57 - 2,27
    KGV 11,60 13,86 53,27 - -
    KUV 0,38 0,39 - - 0,29

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Advance Auto Parts, Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind ein führender Anbieter von Automobilersatzteilen in Nordamerika. Die Gruppe betreibt mehr als 4.500 Filialen, hauptsächlich unter den Markennamen Advance Auto Parts und Carquest. Die Filialen, die sowohl professionelle Monteure als auch "Heimwerker" sowie unabhängige Anbieter bedienen, bieten eine große Auswahl an Markenprodukten, Originalteilen und Eigenmarken-Ersatzteilen, Zubehör, Batterien und Wartungsartikeln für inländische und importierte PKW, Transporter, Geländewagen sowie leichte und schwere LKW.

    Offizielle Webseite: https://www.advanceautoparts.com

    Aktionärsverteilung