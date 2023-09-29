Unternehmensprofil

Die Advance Auto Parts, Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind ein führender Anbieter von Automobilersatzteilen in Nordamerika. Die Gruppe betreibt mehr als 4.500 Filialen, hauptsächlich unter den Markennamen Advance Auto Parts und Carquest. Die Filialen, die sowohl professionelle Monteure als auch "Heimwerker" sowie unabhängige Anbieter bedienen, bieten eine große Auswahl an Markenprodukten, Originalteilen und Eigenmarken-Ersatzteilen, Zubehör, Batterien und Wartungsartikeln für inländische und importierte PKW, Transporter, Geländewagen sowie leichte und schwere LKW.

Offizielle Webseite: https://www.advanceautoparts.com