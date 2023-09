Zwar ist der Oktober einer der schwächsten Dividenden-Monate im Jahr. Doch wir zeigen Ihnen, wie Sie dennoch an sehr attraktive Aktien und Dividenden im Oktober 2023 kommen mit bis zu 9,43 Prozent Dividendenrendite.

Im Oktober zahlen nur sehr wenige Aktien eine Dividende. Doch wer sich ein bisschen umsieht, kann trotzdem einige Schnäppchen finden und sich hohe Dividendenrenditen sichern. Wann welche Aktien am besten im Depot sein sollten und wie hoch die Ausschüttungen im Oktober 203 ausfallen:

Dividenden im Oktober 2023 von bis zu 9,43 Prozent Dividendenrendite

Aktie Dividendenrendite ex-Tag Anzahl Dividenden im Jahr Advanced Auto Parts 8,66% 12.10. 4 Cisco Systems 2,92% 03.10. 4 Foot Locker 9,43% 12.10. 4 Main Street Capital 7,56% 05.10. 12 Melexis 4,30% 17.10. 2 Oracle 1,37% 11.10. 4 Prosegur 7,05% k.A. k.A. Realty Income 6,04% 29.10. 12 Telenor 7,73% 19.10. 2 Thule Group 3,97% 04.10. 2 Transalta Renewables 7,27% 14.10. 12

Wichtig: Diese Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Oktober ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Oktober 2023 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Oktober. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Oktober gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

Die besten Dividenden-Aktien für den Oktober

Ins Auge sticht Anlegern dabei sicherlich die Aktie von Foot Locker, welche aufs Jahr gesehen eine Dividendenrendite von 9,43 Prozent bietet. Allerdings gab die Aktie des Sportwarenhändlers in diesem Jahr schon kräftig ab, weswegen diese hohe Dividende zustande kam. Anleger sind hier sehr vorsichtig und schauen sich die weitere Entwicklung des Kurses erst an, bevor investiert wird.

Auch das belgische Unternehmen Melexis dürfte Anlegern auffallen. Die Belgier bieten 4,30 Prozent Dividendenrendite und sind auf Schaltkreise für die Elektromobilität spezialisiert. Zuletzt korrigierte die Melexis-Aktie, sie befindet sich trotz allem aber noch im Aufwärtstrend. Anleger können sich eine kleine erste Tranche ins Depot legen.

Auf Sicht von einem Jahr sieht der Chart der Telenor-Aktie dabei deutlich besser aus. Das Papier notiert wieder über der 50-Tage-Linie und auch der 200-Tage-Linie und bietet Anlegern aktuell 7,73 Prozent Dividendenrenditen. Dabei ist der norwegische Telekommunikations-Konzern in weiten Teilen Nordeuropas und auch in Asien aktiv. Anleger eröffnen eine erste kleine Tranche der Telenor-Aktie und schauen, wie sich das ganze entwickelt.

Ebenfalls immer interessant sind die Aktien von Realty Income, Transalta Renewables und Main Street Capital. Denn diese Unternehmen zahlen Anlegern jeden Monat Dividende - und natürlich auch im Oktober 2023.

