Afyren
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WKN A3C29M
ISIN FR0014005AC9
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Aktuelle Nachrichten zu Afyren
dpa-AFX News zu Afyren
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EQS-News: AFYREN gibt die Wiederaufnahme der Produktion in seiner Anlage nach erfolgreich abgeschlossenem technischem Wartungsstillstand bekannt (deutsch)
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EQS-News: AFYREN gibt konkrete Fortschritte beim industriellen Hochlauf bekannt: Deutlicher Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2026 (deutsch)
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EQS-News: AFYREN erhält von der Region Grand Est über den Europäischen Just Transition Fund eine Förderung in Höhe von 3 Millionen Euro (deutsch)
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EQS-News: AFYREN gibt Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie die vollständige Übernahme seiner Bioraffinerie AFYREN NEOXY bekannt (deutsch)
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EQS-News: AFYREN stärkt industrielle Weiterentwicklung durch Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro (deutsch)
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EQS-News: AFYREN NEOXY: Erster signifikanter Umsatz und steigende Produktion im Jahr 2025 (deutsch)
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EQS-News: AFYREN bestätigt die Inanspruchnahme von 7 Millionen Euro aus zuvor gesicherter Finanzierung für seine Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY (deutsch)
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EQS-News: AFYREN sichert sich 23 Mio. EUR durch Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Optimierung und des Ausbaus seiner innovativen Bioraffinerie AFYREN NEOXY (deutsch)
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EQS-News: AFYREN erhält 4 Millionen Euro Fördermittel für AFYREN NEOXY und initiiert eine neue, leistungsorientierte Investitionsstrategie (deutsch)
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EQS-News: AFYREN leitet mit der kontinuierlichen Produktion in seinem ersten Werk AFYREN NEOXY eine neue Phase seiner Produktionsstrategie ein (deutsch)
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EQS-News: AFYREN und Südzucker feiern ihre fünfjährige strategische Partnerschaft im Bereich Bioökonomie (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|Umsatz (Mio)
|4,33
|3,20
|Nettogewinn (Mio)
|-23,83
|-13,00
|Gewinn/Aktie
|-0,60
|-0,36
|Dividende/Aktie
|-
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|Rendite (%)
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|KGV
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|KUV
|24,66
|32,33