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Afyren

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WKN A3C29M
ISIN FR0014005AC9
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    Umsatz (Mio) 4,33 3,20
    Nettogewinn (Mio) -23,83 -13,00
    Gewinn/Aktie -0,60 -0,36
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV 24,66 32,33

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende