Aker ASA
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H T
WKN A0B8L8
ISIN NO0010234552
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Aker ASA
Kennzahlen (in NOK)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|-
|18.364.000.000,00
|12.886.000.000,00
|14.497.000.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-
|2.380.000.000,00
|9.950.000.000,00
|-1.568.000.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|52,91
|96,86
|43,54
|Dividende/Aktie
|60,30
|58,00
|53,00
|26,50
|15,00
|Rendite (%)
|4,73
|4,55
|6,90
|4,83
|2,25
|KGV
|-
|-
|14,52
|5,67
|15,30
|KUV
|-
|-
|3,11
|3,17
|3,41