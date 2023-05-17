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Aker ASA

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WKN A0B8L8
ISIN NO0010234552
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in NOK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz () - - 18.364.000.000,00 12.886.000.000,00 14.497.000.000,00
    Nettogewinn () - - 2.380.000.000,00 9.950.000.000,00 -1.568.000.000,00
    Gewinn/Aktie - - 52,91 96,86 43,54
    Dividende/Aktie 60,30 58,00 53,00 26,50 15,00
    Rendite (%) 4,73 4,55 6,90 4,83 2,25
    KGV - - 14,52 5,67 15,30
    KUV - - 3,11 3,17 3,41

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende