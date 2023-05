Diese 24 Unternehmen aus Deutschland und Europa verfügen über sehr hohe Cashflows und dadurch eine niedrige Bewertung nach dem KCV. Welche Aktien jetzt besonders günstig und reich sind. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

24 reiche und unterbewertete Aktien

KCV

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis gibt an, wie viel Cash dem Unternehmen im Vergleich zum Börsenwert zufließt. Ein Wert von 0,39 bei Air France bedeutet also, dass das Unternehmen mehr als doppelt so viel Cash in einem Jahr generiert, als es aktuell an der Börse wert ist. Ein Wert von 1,00 wie bei der Reederei AP Moller-Maersk bedeutet, das Unternehmen hat genauso viel Cash in einem Jahr generiert, wie es an der Börse wert ist. Für Anleger kann es sich sehr lohnen, auf solche reichen und unterbewerteten Aktien zu setzen. Denn diese haben oftmals viel Geld, um es in Aktienrückkäufe, Dividenden und weitere Investitionen zu stecken.

Allerdings sollten sich Anleger nicht alleine nur auf das KCV verlassen. Immer sollte eine charttechnische Analyse, die Meinungen der Analysten und eine fundamentale Bewertung samt KGV, KBV und Co mit vorgenommen werden. Denn etwa TUI schaffte es auch in die Liste der 24 Unternehmen in Europa, mit dem besten KCV, doch bei der TUI-Aktie sieht es aktuell alles andere als gut aus. Zudem gibt es beim KCV keinen Wert, der besonders gut oder besonders schlecht ist. Grundsätzlich gilt: Je niedriger, desto besser. Zudem kann ein Vergleich innerhalb einer Branche lohnen. Und so sehen Anleger auch, dass zum Einen die Telekommunikations-Branche, aber auch die Auto-Branche aktuell reich ist:

Volkswagen, BMW, Vodafone und Co: Auch diese Unternehmen verfügen über einen hohen Cashflow

So zeigen auch die Telekom-Aktien Telecom Italia (1,16), Vodafone (1,70) und Telefonica (1,85) gute Werte beim KCV. Gerade Telekom-Unternehmen sind bekannt dafür, gute Dividenden aus diesem hohen Cashflow zu bezahlen.

Und das wird auch immer mehr zur neuen Realität bei Auto-Aktien. So schafften es mit Renault (2,32), Stellantis (2,34), Volkswagen (2,37) und BMW (2,45) vier Autobauer unter die 25 reichsten Unternehmen Europas. Zudem weisen diese Aktien auch hohe Dividendenrenditen auf, welche aus diesem Cashflow bezahlt werden. Anleger schauen sich also unterbewertete Aktien, die viel Geld verdienen an und beziehen auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit in ihre Anlage-Entscheidung mit ein.

