Unternehmensprofil

Gemessen an den durchgeführten Geschäften auf ihren Online-Marktplätzen ist die Alibaba Group eigenen Angaben zufolge das größte Einzelhandelsunternehmen der Welt. Allerdings ist die Gesellschaft bisher noch weitgehend auf den chinesischen Markt fokussiert. Mehr als 83 Prozent des Gesamtumsatzes stammten zuletzt aus dem inländischen Handelsgeschäft. Dieses Geschäft wird über Online-Marktplätze wie Taobao Marketplace, Tmall und Juhuasuan betrieben. Umsätze werden hier mit sogenannten Online Marketing Services realisiert. Darüber hinaus fallen Provisionen von 0,5 bis 5,0 Prozent für die Vermittlung von Transaktionen an. Knapp 3 Prozent des Gesamtumsatzes entfällt auf den Bereich Cloud Computing (einschließlich Internet Infrastruktur Services). Weitere gut 6 Prozent betreffen sonstige Services für ihre Marktteilnehmer, wobei die Vergabe von Mikrokrediten hervorgehoben wird. Auf das internationale Geschäft nur gut 7,5 Prozent des Umsatzes.

Offizielle Webseite: https://www.alibabagroup.com