Apache Corporation

Unternehmensprofil

Die APA Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen, dessen Konzerngesellschaften Erdgas, Rohöl und NGLs explorieren, erschließen und fördern. Das Upstream-Geschäft des Unternehmens umfasst Öl- und Gasaktivitäten in den USA, in Ägypten und vor der britischen Küste in der Nordsee. Darüber hinaus verfügt APA über Explorations- und Bewertungsaktivitäten in Surinam sowie über Beteiligungen in Uruguay und anderen internationalen Standorten.

Offizielle Webseite: https://apacorp.com