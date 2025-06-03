Apache Corporation
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H T
WKN A2QQVE
ISIN US03743Q1085
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Apache Corporation
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|8,04
|9,04
|8,92
|9,74
|8,28
|Nettogewinn (Mrd)
|1,29
|1,86
|1,69
|1,12
|3,21
|Gewinn/Aktie
|4,13
|5,65
|3,99
|2,28
|9,26
|Dividende/Aktie
|1,03
|1,01
|1,00
|1,00
|1,00
|Rendite (%)
|2,75
|2,69
|4,09
|4,33
|2,79
|KGV
|9,05
|6,64
|6,13
|10,13
|3,87
|KUV
|1,46
|1,40
|0,98
|0,88
|1,32
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die APA Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen, dessen Konzerngesellschaften Erdgas, Rohöl und NGLs explorieren, erschließen und fördern. Das Upstream-Geschäft des Unternehmens umfasst Öl- und Gasaktivitäten in den USA, in Ägypten und vor der britischen Küste in der Nordsee. Darüber hinaus verfügt APA über Explorations- und Bewertungsaktivitäten in Surinam sowie über Beteiligungen in Uruguay und anderen internationalen Standorten.
Offizielle Webseite: https://apacorp.com