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Apache Corporation

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WKN A2QQVE
ISIN US03743Q1085
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,04 9,04 8,92 9,74 8,28
    Nettogewinn (Mrd) 1,29 1,86 1,69 1,12 3,21
    Gewinn/Aktie 4,13 5,65 3,99 2,28 9,26
    Dividende/Aktie 1,03 1,01 1,00 1,00 1,00
    Rendite (%) 2,75 2,69 4,09 4,33 2,79
    KGV 9,05 6,64 6,13 10,13 3,87
    KUV 1,46 1,40 0,98 0,88 1,32

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die APA Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen, dessen Konzerngesellschaften Erdgas, Rohöl und NGLs explorieren, erschließen und fördern. Das Upstream-Geschäft des Unternehmens umfasst Öl- und Gasaktivitäten in den USA, in Ägypten und vor der britischen Küste in der Nordsee. Darüber hinaus verfügt APA über Explorations- und Bewertungsaktivitäten in Surinam sowie über Beteiligungen in Uruguay und anderen internationalen Standorten.

    Offizielle Webseite: https://apacorp.com

    Aktionärsverteilung