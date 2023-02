Diese 24 Unternehmen aus den USA verfügen über sehr hohe Cashflows und dadurch eine niedrige Bewertung nach dem KCV. Welche Aktien aus dem S&P 500 jetzt besonders günstig sind und im Geld schwimmen. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Die 24 US-Aktien schwimmen im Geld

Bloomberg KCV

Diese Aktien aus dem US-Index S&P 500 weisen die niedrigsten Kurs-Cashflow-Verhältnisse (KCV) auf. Schaut man sich den Wert von Lumen Technologies (ehemals CenturyLink) mit 0,84 an, so hatte Lumen im vergangenen Jahr mehr Cashflow in den Kassen als das gesamte Unternehmen an der Börse wert ist.

Doch auch die Aktien von Dish Network oder United Airlines und APA sind mit Werten von unter 3 sehr günstig bewertet. Dabei ist Dish ein Pay-TV-Anbieter, United eine Fluggesellschaft und APA Group und Gas-Transporteur.

Spannend sind auch die Aktien vom Warren Buffett-Unternehmen Occidental Petroleum mit einem KCV von 3,56 und von AT&T. Ein niedriges KCV zeigt ja auch, dass das Unternehmen vermutlich viel Cash für Dividenden und Aktienrückkäufe hat.

Außerdem können Anleger einen Blick auf die Werte von General Motors, Diamonback Energy und auch Verizon werfen. Insgesamt fällt in der Liste auch auf, dass viele Energie-Unternehmen und Telekom-Anbieter mit in der Liste dabei sind.

Wichtiges zum Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Oft achten Anleger bei der Bewertung von Aktien auf das KGV, manchmal noch auf das KBV, aber selten auf das KCV. Denn letztere Kennzahl steht für das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Dieses teilt den Kurs einer Aktie durch den erzielten Cashflow je Aktie und die daraus ermittelte Zahl sollte so klein wie möglich sein. Anders als beim KBV oder KGV gibt es hier aber keinen absoluten Wert der als niedrig oder hoch angesehen wird. Man vergleicht das KCV gerne innerhalb einer Branche.

Oft schauen Anleger nicht auf das KCV. Dabei kann auch diese Kennzahl eine Unterbewertung einer Aktie zeigen. Denn den Cashflow kann ein Unternehmen zur Schuldentilgung, für Investitionen in zukünftige Geschäfte, für Dividenden und für Aktienrückkäufe benutzen. Ein hoher Cashflow und ein niedrige KCV können daher nicht schaden.



Wichtig: Bei Banken und Finanz-Unternehmen wie etwa Versicherungen, sollte man nicht auf das KCV achten. Dieses ist sehr niedrig, wird aber von Buchhaltungsregeln zu niedrig ausgewiesen. Deswegen haben wir sie aus unserer Tabelle gestrichen. Die Datengrundlage für unsere Auswertung war der S&P 500 beim Finanzdienstleister Bloomberg.