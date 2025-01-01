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Automatic Data Processing

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WKN 850347
ISIN US0530151036
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 23,22 21,83 20,56 19,20 18,01
    Nettogewinn (Mrd) 4,86 4,47 4,08 3,75 3,41
    Gewinn/Aktie 12,24 11,09 10,02 9,14 8,25
    Dividende/Aktie 7,11 6,61 6,02 5,45 4,79
    Rendite (%) 2,67 2,95 1,95 2,28 2,18
    KGV 21,76 20,19 30,78 26,11 26,64
    KUV 4,55 4,14 6,11 5,07 5,03

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Automatic Data Processing, Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von cloudbasierten Human Capital Management-Lösungen für Unternehmen jeder Größe. Die geschäftliche Bandbreite reicht dabei vom Personalbereich über Gehaltsabrechnungen, Steuerangelegenheiten bis hin zu Administrationsaufgaben. Neben Employer Services Outsourcing-Lösungen und IT-basierter Hilfe befasst sich das Unternehmen mit Dealer Services, die Lösungsansätze speziell für Freizeitunternehmen aus den Bereichen der KFZ-, LKW-, Boot-, Freizeitvehikel- und Motorradproduktion umfassen. Der Konzern bedient mehr als 860.000 Kunden in rund 140 Ländern und Territorien.

    Offizielle Webseite: https://www.adp.com

    Aktionärsverteilung