Unternehmensprofil

Die Automatic Data Processing, Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von cloudbasierten Human Capital Management-Lösungen für Unternehmen jeder Größe. Die geschäftliche Bandbreite reicht dabei vom Personalbereich über Gehaltsabrechnungen, Steuerangelegenheiten bis hin zu Administrationsaufgaben. Neben Employer Services Outsourcing-Lösungen und IT-basierter Hilfe befasst sich das Unternehmen mit Dealer Services, die Lösungsansätze speziell für Freizeitunternehmen aus den Bereichen der KFZ-, LKW-, Boot-, Freizeitvehikel- und Motorradproduktion umfassen. Der Konzern bedient mehr als 860.000 Kunden in rund 140 Ländern und Territorien.

Offizielle Webseite: https://www.adp.com