Automatic Data Processing
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H T
WKN 850347
ISIN US0530151036
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Automatic Data Processing
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|23,22
|21,83
|20,56
|19,20
|18,01
|Nettogewinn (Mrd)
|4,86
|4,47
|4,08
|3,75
|3,41
|Gewinn/Aktie
|12,24
|11,09
|10,02
|9,14
|8,25
|Dividende/Aktie
|7,11
|6,61
|6,02
|5,45
|4,79
|Rendite (%)
|2,67
|2,95
|1,95
|2,28
|2,18
|KGV
|21,76
|20,19
|30,78
|26,11
|26,64
|KUV
|4,55
|4,14
|6,11
|5,07
|5,03
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Automatic Data Processing, Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von cloudbasierten Human Capital Management-Lösungen für Unternehmen jeder Größe. Die geschäftliche Bandbreite reicht dabei vom Personalbereich über Gehaltsabrechnungen, Steuerangelegenheiten bis hin zu Administrationsaufgaben. Neben Employer Services Outsourcing-Lösungen und IT-basierter Hilfe befasst sich das Unternehmen mit Dealer Services, die Lösungsansätze speziell für Freizeitunternehmen aus den Bereichen der KFZ-, LKW-, Boot-, Freizeitvehikel- und Motorradproduktion umfassen. Der Konzern bedient mehr als 860.000 Kunden in rund 140 Ländern und Territorien.
Offizielle Webseite: https://www.adp.com