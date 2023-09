Wir haben die Tech-Aktien aus der Nasdaq herausgesucht, die in den vergangenen 3 Monaten am besten performt haben und verraten, welche Aktien jetzt zusätzlich noch weiteres Kurspotenzial haben. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese 15 Tech-Aktien brachten in den letzten 3 Monaten die höchsten Gewinne

Bloomberg Tech-Aktien Nasdaq

Natürlich ist auch Nvidia wieder in der Liste der am besten performenden Tech-Aktien dabei. In den vergangenen drei Monaten kamen nochmal 23,35 Prozent Kurssteigerung hinzu und die Analysten bei Bloomberg sehen sogar noch weitere 31,85 Prozent Kurspotenzial. Zudem erhält die Nvidia-Aktie ein Konsensrating von 4,84. Das bedeutet, dass fast alle Analysten zum Kauf der Aktie raten. Denn 5,0 ist ein perfektes Rating und 1,0 wäre das genau Gegenteil.

So ist etwa die Aktie von Sirius XM Holdings eher nicht zu empfehlen, auch wenn sie noch etwas Kurspotenzial aufweist. Denn beim Konsensrating kommt das Papier lediglich auf einen Wert von 2,76.

Insgesamt sollten Anleger nicht nur auf die Analysten hören. Denn nicht alle Analysten updaten regelmäßig ihre Einschätzungen zu den Aktien und ihre Kursziele dafür, was zu Verzerrungen führen kann. Anleger können die Meinung der Analysten als Anstoß sehen, sollten sich aber immer eine eigene Meinung aufgrund des Charts, der fundamentalen Bewertung, der Geschäftsaussichten und vielem mehr bilden.

Übrigens: Wenn Sie auf starke Momentum-Aktien wie Nvidia setzen wollen, dann können Sie das auch mit einem Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz-Index tun.

Diese Aktien waren noch besser als Nvidia

Tatsächlich performten ein paar Papiere in den vergangenen 3 Monaten noch besser als die aktuelle Überflieger-Aktie Nvidia: Während Charter Communications (+28,24 Prozent) und PDD Holdings (+48,53 Prozent) laut den Analysten bei Bloomberg sogar noch weitere Kurspotenziale aufweisen, sieht es bei Adobe (+29,07 Prozent in den vergangenen 3 Monaten), Intuit (+27,67 Prozent) und Old Dominion Freight (+36,35 Prozent) in Sachen Kurspotenzial laut den Analysten nicht mehr so gut aus.

