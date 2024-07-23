Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Avanza Bank Holding AB

%
H T
WKN A2PG8N
ISIN SE0012454072
Börse -
Stand -
Avanza Bank Holding AB Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Avanza Bank Holding AB

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Avanza Bank Holding AB

    Kennzahlen (in SEK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,68 5,19 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 3,29 3,09 2,63 2,25 1,98
    Gewinn/Aktie 20,71 19,49 16,57 14,33 12,64
    Dividende/Aktie 15,53 14,71 12,75 11,75 11,50
    Rendite (%) 3,97 3,76 3,61 4,31 4,93
    KGV 19,25 20,14 21,31 19,04 18,47
    KUV 11,15 12,00 12,35 11,01 10,66

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende