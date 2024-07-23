Avanza Bank Holding AB
%
H T
WKN A2PG8N
ISIN SE0012454072
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Avanza Bank Holding AB
Kennzahlen (in SEK)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|5,68
|5,19
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|3,29
|3,09
|2,63
|2,25
|1,98
|Gewinn/Aktie
|20,71
|19,49
|16,57
|14,33
|12,64
|Dividende/Aktie
|15,53
|14,71
|12,75
|11,75
|11,50
|Rendite (%)
|3,97
|3,76
|3,61
|4,31
|4,93
|KGV
|19,25
|20,14
|21,31
|19,04
|18,47
|KUV
|11,15
|12,00
|12,35
|11,01
|10,66