Mit diesen Dividenden-Aktien geben Sie Ihrem Depot und Vermögen einen ganz neuen Kick. Denn heute schauen wir nicht nur auf Aktien, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen, sondern auf die stärksten Dividenden-Wachstums-Aktien der Welt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Heute wollen wir uns denjenigen Aktien widmen, die die größten Steigerungen der Dividendenrendite aufweisen. Warum das wichtig ist? Nicht die aktuelle Dividendenrendite ist ja alles entscheidend, sondern deine persönliche Dividendenrendite.

Europa-Aktien mit Riesen-Dividenden und starkem Wachstum

Europa-Aktien mit hohen Dividenden

In der obigen Tabelle sehen Sie diejenigen Europa-Aktien aus dem Stoxx Europe 600, die das höchste Wachstum der Dividende in den vergangenen 5 Jahren pro Jahr aufweisen. So steigerte etwa die Verbund AG ihre Dividenden im Schnitt der vergangenen 5 Jahre um 58,11 Prozent pro Jahr. Aktuell liegt die Dividendenrendite damit bei 3,22 Prozent. Wichtig dabei ist, dass die Steigerung der Dividendenrendite dabei nicht zwingend gleichmäßig erfolgen muss, sondern dass es hier starke Schwankungen geben kann. Außerdem muss die Dividende natürlich in Zukunft nicht immer so stark gesteigert werden.

BÖRSE ONLINE hat sich deswegen auf die Suche nach den besten und stabilsten Dividenden-Aktien aus dieser Liste gemacht, die neben stark steigenden Dividenden auch schön steigende Aktienkurse haben sollte. Einen dieser Favoriten erfahren Sie im folgenden Absatz.

Übrigens: Die Fragezeichen in dieser Tabelle sind kein Fehler.

Diese Aktie steigert ihre Dividende stark und hat ein ordentliches Kurspotenzial

Trotz teils sehr hoher Dividendenrenditen bei anderen Aktien, findet BÖRSE ONLINE aktuell die Hermes-Aktie spannend. Der französische Luxus-Hersteller bietet zwar nur eine Dividendenrendite von aktuell 0,88 Prozent, doch die Franzosen steigerten die Dividenden im Schnitt in den vergangenen fünf Jahren um 40,6 Prozent pro Jahr. Dabei zahlt Hermes eine halbjährliche Dividende. Die Zwischendividende ist meistens etwas kleiner und die Schlussdividende dann höher. In den vergangenen fünf Jahren vervierfachte sich der Aktienkurs. Aktuell korrigiert die Hermes-Aktie und befindet sich an der 200-Tage-Linie. Hier ist Vorsicht geboten, doch dies kann auch ein sehr schöner Einstiegskurs sein.

Das KGV der Hermes Aktie ist mir 42,4 für 225 nicht gering, doch die Umsätze und Gewinne sollen weiter kräftig steigen. Der Gewinn je Aktie soll von 41 Euro ind 20223 auf jetzt 44,4 Euro und dann auf 49,8 Euro in 2025 ansteigen. Die französische Bank BNP Paribas setzte das Kursziel auf 2340 Euro, was nun noch ein Potenzial von 11 Prozent bedeutet. BÖRSE ONLINE erhöhte gerade erst das Kursziel für die Hermes-Aktie auf 2.650 Euro. Dies macht ein Kurspotenzial von 28 Prozent.

Hermes hat dabei über 300 Läden weltweit und bietet verschiedene Luxus-Güter wie Lederwaren, Bekleidung, Uhren, Parfüms, Geschirr und viele weitere an.

Welche zweite Favoriten-Aktie wir aus der obigen Liste haben und welche US-Aktien jetzt die stärksten Dividenden bieten

